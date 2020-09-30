إنتر يتخم شباك بينفينتو بخماسية ثقيلة

سجل لاعب كرة القدم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين، وأحرز زميله المغربي أشرف حكيمي هدفا وصنع هدفا ليقودا فريقهما انتر ميلان لفوز ساحق 5 - 2 على مضيفه بينفينتو يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الأولى بالدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا فوز سبيزيا على مضيفه أودينيزي 2 - صفر.



وحسم إنتر المباراة تماما في شوطها الأول من خلال أربعة أهداف سجلها البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الأولى و28 وروبرتو جاليارديني والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين 25 و42 مقابل هدف وحيد لبينفينتو سجله جيانلوكا كابراري في الدقيقة 34 .



وفي الشوط الثاني، تراجع أداء إنتر بشكل ملحوظ ولكن البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز منح الفريق الهدف الخامس في الدقيقة 71 قبل أن يحرز كابراري الهدف الثاني له ولبينفينتو في الدقيقة 76.



وقفز انتر للمركز الثاني رافعا رصيده إلى ست نقاط بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأمام فيرونا وميلان فيما تجمد رصيد بينفينتو عند ثلاث نقاط.



وفي المباراة الثانية، وجه سبيزيا الصاعد أيضا مثل بينفينتو إلى دوري الدرجة الأولى هذا الموسم لطمة قوية لمضيفه أودينيزي وتغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما أندري غالابينوف في الدقيقتين 29 و90.