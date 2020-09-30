رئيس رابطة الدوري الألماني لا يستبعد إفلاس أندية محترفة

كشف كريستيان سيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إن الكرة الألمانية سيكون عليها أن تقطع شوطا طويلا من أجل التعافي من أثار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و لم يستبعد إفلاس أنديةمحترفة.



وردا على سؤال طرحته مجلة "شتيرن" في حوار أجرته معه سينشر بالعدد الذي سيصدر يوم الخميس، حول ما إذا كان يستبعد إفلاس الأندية قال سيفرت: لا لا أستبعد ذلك، لا أستطيع ولن أضمن لكل ناد أن يحدث له ذلك أو لا، لأنني لست مسؤولا عن الـ36 ناديا.



وأوضح سيفرت أنه بسبب التوقف الطويل عن اللعب لعدة أشهر، وإقامة ما تبقى من منافسات الموسم الماضي بدون حضور جماهيري، والعودة الجزئية والمحدودة للجماهير إلى الملاعب مع افتتاح الموسم الجديد، ستواجه الأندية رحلة طويلة وصعبة والتي يجب قطعها على مراحل، وواصل: أندية مثل شالكه وفيردر بريمن وصلت إلى حدود مرونتها واستقرارها المالي في الأشهر الأولى من أزمة كورونا.



وقال سيفرت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لعودة الجماهير بشكل كامل مرة أخرى، وحتى مع عودة الجماهير بأعداد كبيرة فقد يبقون بعيدا ما لم تخضع كرة القدم لتغييرات جوهرية وسط انتقادات من المشجعين وبيئة عامة متغيرة.