سولشاير يطالب بتوضيح قانون لمسة اليد

أكد أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن المدربين يحتاجون إلى توضيح أكبر بخصوص قانون لمسة اليد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل هذا الموسم.



وحُرم توتنهام هوتسبير من الانتصار يوم الأحد بعدما حصل نيوكاسل يونايتد على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ضد إيريك داير بعدما لمست الكرة يده عندما قفز في اتجاه المنافس وبدا أنها غير متعمدة، وكان فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد ضحية قرار مشابه خلال الخسارة 3-1 أمام كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية.



وقال سولشار: أعتقد أن كرة القدم قد تغيرت، لا يوجد مشجعون وهذه لعبة مختلفة، في فترة ما قبل انطلاق الموسم كنا في مراحل مختلفة، وقانون لمسة اليد الجديد.. لا أحد يعرف ما سيحدث، يمكن مناقشة الأمر طوال اليوم لكننا نحتاج إلى بعض الوضوح فيما يحتسب خطأ وركلة جزاء، والآن يبدو وكأنه تستطيع تسديد الكرة في يد المنافس، كما حدث معنا أمام بالاس، واحتسبت ركلة جزاء ضد فيكتور.



وتابع: وكذلك ضربة الرأس أمام توتنهام، لم يكن يعرف اللاعب أن الكرة ستلمس يده. لقد تابعتم الهدف الذي جاء في مرمى وست بروميتش من فريق تشيلسي، ألم تكن لمسة يد؟. نحتاج إلى توضيح. هذه مجموعة من الأشياء غير معتادة. هناك العديد من التغييرات والفوارق الضئيلة لقوانين مختلفة.



وحدث معظم الجدل بسبب احتساب لمسات يد ضد اللاعبين، حيث يقرر الحكام احتسابها عندما تجعل اليد‭‭/‬‬الذراع الجسم أكبر حجما بصورة غير طبيعية، سواء كانت اللمسة متعمدة أو لا.



وسيحتاج أي تحرك من الدوري الإنجليزي لتغيير قانون لمسة اليد في الموسم المقبل لتقديمه الشهر المقبل إلى المجلس الدولي لكرة القدم، المسؤول عن تشريع قوانين اللعبة.