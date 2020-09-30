كروس يأمل المشاركة في مباريات منتخب ألمانيا القادمة

لم يفقد توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الأمل في الانضمام إلى المنتخب الألماني الأسبوع المقبل رغم الإصابة التي تعرض إليها في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس نهاية الأسبوع الماضي في أعلى الفخذ اليسرى.



وقال كروس الحائز على بطولة كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده في البرازيل، عبر مدونة صوتية بموقع "إينفاخ مال لوبن"، يوم الأربعاء: هذا يعتمد على كيفية تطور الحالة، كيفية الاستجابة على أساس يومي.



ويلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه التركي في السابع من أكتوبر المقبل وديا في كولونيا وبعدها بثلاثة أيام يخرج لملاقاة أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يعود لكولون لمواجهة سويسرا في دوري الأمم يوم 13 من الشهر المقبل.



ورجحت وسائل إعلام إسبانية إمكانية غياب كروس لنحو أسبوعين، لكن اللاعب يتوقع أن يكون جاهزا قبل هذه الفترة، رغم غيابه عن مباراتين للريال هذا الأسبوع.