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مستثمر إسباني ينقذ ويغان الإنجليزي

المصدر: لندن - رويترز
ويغان هبط إلى الدرجة الثالثة
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أعلن الحراس القضائيون على ويغان أثليتيك يوم الأربعاء إن مستثمرا من إسبانيا في طريقه لشراء النادي الإنجليزي الذي وضع تحت الحراسة في يوليو الماضي، بعد أقل من شهر من استحواذ كونسورتيوم بقيادة رجل الأعمال القادم من هونغ كونغ أو يونغ واي كاي على النادي.

وأصبح ويغان أول ناد إنجليزي محترف يقع تحت الحراسة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وهبط من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي إلى الدرجة الثالثة عقب خصم 12 نقطة من رصيده من قبل رابطة الدوري.

وقالت شركة بغبايز تراينور المسؤولة عن الحراسة القضائية في بيان بموقع النادي على الإنترنت: يسعدنا أن نعلن توصلنا لاتفاق مع مشتر من إسبانيا. العرض الذي تمت الموافقة عليه لا يخص فقط بيع النادي لكن يسمح أيضا بدفع الديون غير المتعلقة بكرة القدم لتجنب عقوبة خصم 15 نقطة هذا الموسم. مشيرة إلى أنها لا يمكن لها الإفصاح عن هوية المستثمر لحين اكتمال العملية.

وأمضى ويغان ثمانية مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل هبوطه في 2013، وهو العام ذاته الذي أحرز فيه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

كلمات دالّة

#ويغان, #كورونا, #إنجلترا, #حراسة قضائية
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