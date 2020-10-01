ميلان يتعاقد مع الشاب النرويجي هوغ

أعلن ميلان المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم النرويجي الشاب ينس بيتر هوغ من بودو غليمت اليوم الخميس.

ولعب هوغ لمنتخب النرويج على مستوى الشباب، ولم ينضم بعد للمنتخب الأول، وسجل مع بودو غليمت 35 هدفاً في 118 مباراة.

وكتب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أخبار الانتقالات أن ميلان ضم الموهوب النرويجي مقابل خمسة ملايين يورو، بعدما ضم بعد ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا وبراهيم دياز المعار من ريال مدريد.

كما تعاقد ميلان بشكل نهائي مع أليكسيس ساليماكرس وسايمون كاير بعد انضمامهما على سبيل الإعارة في يناير الماضي.