نوبل يصبح الحارس الثاني في بايرن ميونخ

كشف تقرير إخباري يوم الخميس أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أسند دور حارس المرمى الثاني للفريق إلى ألكسندر نوبل، بعدما لوح الحارس بالرحيل على سبيل الإعارة.



وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية أن هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، اتخذ القرار بعدما أبدى نوبل انزعاجه إزاء عدم تواجده ضمن قائمة الفريق خلال المباراة أمام هوفنهايم يوم الأحد الماضي، حيث تواجد المخضرم زفن أولريش على مقعد البدلاء كحارس بديل للأساسي مانويل نوير.



وأشارت المجلة إلى أن نوبل كان لوح بالرحيل عن الفريق بعقد إعارة، وذلك وسط ما تردده التقارير حول رغبة أندية ألمانية وأخرى خارج ألمانيا في التعاقد معه، وذلك في حالة استمراره كحارس مرمى ثالث للفريق أو في حالة استمرار المداورة بينه وبين أولريش في دور الحارس الثاني.



وكان نوبل الحارس الثاني لبايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء، والتي تزامنت مع عيد ميلاده الرابع والعشرين، بعدما انضم لبايرن ميونخ في صفقة انتقال حر قادما من شالكه في الصيف، ويبدو مرشحا قويا ليصبح الحارس الأساسي لبايرن مستقبلا.



ورغم ذلك، كان بايرن ميونخ جدد عقد نوير قائد الفريق والمنتخب الألماني، حتى عام 2023 ، وذلك مع تواجد أولريش الذي يحظى بثقة كبيرة كحارس احتياطي للفريق البافاري، وذلك طوال خمسة أعوام قضاها مع الفريق.