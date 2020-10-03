الألماني خضيرة يستمر في صفوف يوفنتوس

كشفت تقارير صحافية في إيطاليا أنه من المنتظر أن يستمر اللاعب الألماني، سامي خضيرة، ضمن صفوف ناديه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.



وكتبت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن لاعب خط الوسط رفض فسخ العقد بشكل مبكر والحصول على تعويض، ورجحت الصحيفة إمكانية استمرار خضيرة، الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2014، ضمن صفوف النادي صاحب الأرقام القياسية في البطولات في إيطاليا، حتى يناير المقبل على الأقل.



ولا يلعب خضيرة (33 عاماً) دورا كبيرا في خطط المدير الفني للفريق أندريه بيرلو، وقد خلت قائمة الفريق من اسمه في أول مباراتين في الدوري الإيطالي، بينما لم يتمكن من المشاركة سوى في 18 مباراة فقط في الموسم الماضي بسبب إصابتين خطيرتين تعرض لهما.

وانتقل خضيرة انتقل إلى يوفنتوس في 2015 قادماً من ريال مدريد الإسباني، ويرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى 2021.