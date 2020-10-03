الاتحاد الآسيوي يوقف آل كثير مهاجم بيرسبوليس 6 أشهر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بعدما اعتبره قام بتصرف يحتوي على تمييز في مباراة فريقه أمام بختاكور الأوزبكي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



وقالت اللجنة في بيان رسمي يوم السبت إن آل كثير تم تغريمه 10 آلاف دولار أميركي، بعد احتفاليته بهدفه في مرمى الفريق الأوزبكي، وعندها احتفل بطريقة فسرت بأنها تحمل تمييزا عنصريا.

وتنص المادة 58.1 على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييزا أو تشويه سمعة، سواء فيما يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الشكل أو الدين أو الآراء السياسية أو الصحة أو الميلاد أو الأصل أو القومية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يعتبر قد ارتكب مخالفة.