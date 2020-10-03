المدير الرياضي في باريس "يوبخ" المدرب توخيل

وجه ليوناردو مدير الكرة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، توبيخا للمدير الفني توماس توخيل، بعد أن دعا المدرب الألماني بشكل علني لتحقيق تحسينات على الفريق.

وقال ليوناردو مساء الجمعة عقب فوز سان جيرمان على أنجيه 6 - 1 في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي : نحن حقا لم نحب ذلك. إذا كان هناك شخص لا يشعر بالسعادة لكنه قرر البقاء، فعليه تقبل سياسة النادي والقواعد الداخلية له.

وفي الموسم الماضي، حقق سان جيرمان ثلاثة ألقاب محلية ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني، ورغم ذلك، طالب توخيل بشكل متكرر بإبرام صفقات جديدة، لكن ليوناردو قال إن جائحة كورونا جعلت الأمور صعبة من الناحية المالية.

وقال لاعب المنتخب البرازيلي السابق : نحن نعيش في وضع صعب، ليس فقط في كرة القدم، وأضاف أن النادي سجل خسائر بنحو 100 مليون يورو بسبب الجائحة، كي تبقى في هذا النادي، عليك أن تكون مستعدا للمعاناة من أجل النادي، وللتضحية بنفسك، حتى عندما نمر بأوقات عصيبة.

ولم يكشف ليوناردو عما إذا كان النادي سيفرض عقوبة على توخيل، الذي يستمر عقده مع سان جيرمان حتى نهاية الموسم، واكتفى بقول : سنبحث داخليا ما سنقوم به.

وتعاقد سان جيرمان فقط مع الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي والحارس البديل ألكسندر لوتيليه، بينما رحل عن الفريق إدينسون كافاني وتياغو سيلفا وتوماس مونييه وتانغي كواسي وإريك مكسيم تشوبو-موتينغ، بينما تمسك الفريق ببقاء نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا.