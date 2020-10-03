إيبار يحقق أول انتصاراته على حساب بلد الوليد

حقق إيبار الانتصار الأول له في الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه بلد الوليد 2 - 1 يوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة من المسابقةـ ليرفع رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وافتتح ايستسبان بورغوس التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم أدرك توني فيلا سواريز التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37 ، وأهدر سيرجي غوارديولا فرصة التسجيل لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 48.

وتلقى إيبار صدمة عندما طرد لاعبه بابا كولي ديوب في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق تمسك بالفوز وحسم المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة بهدف أحرزه كيفن رودريغيز.