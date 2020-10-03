بايرن يقترب من التعاقد مع الإسباني روكا

المصدر: ميونخ - د ب أ

كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يقترب من ضم الإسباني مارك روكا لاعب نادي إسبانيول الإسباني المنافس في الدرجة الثانية، بعقد يمتد 4 أعوام مقابل 15 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الصفقة لم يتبقَّ لها سوى الفحص الطبي. ويمكن لروكا، كلاعب وسط مدافع، أن يخلف تياغو في بايرن بعد انتقال الأخير الشهر الماضي إلى ليفربول بطل الدوري الإنجليزي.

وسيكون روكا، رابع وافد على بايرن بعد الحارس ألكسندر نوبل (24 عاماً) والمدافع تانغوي نيمانزو (18 عاماً) والمهاجم ليروي ساني (24 عاماً).