عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

تسجيل إصابة بفيروس كورونا في أتالانتا الإيطالي

المصدر: روما - د ب أ
النادي لم يكشف عن هوية المصاب
رابط مختصر

أعلن نادي أتلانتا الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، أن الفحوصات الطبية كشفت عن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في النادي، دون الكشف عن هوية المصاب، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأخير لا يعاني من أعراض.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا للمدير الفني جيان بييرو غاسبريني يوم السبت للحديث عن المباراة المقررة أمام كالياري الأحد ضمن منافسات الدوري، كما تقرر إلغاء المباراة التي كانت مقررة بين جنوى وتورينو يوم السبت، بعد أن أعلن جنوى عن عدة إصابات، حيث تردد أن 14 من لاعبي الفريق أصيبوا بالعدوى.

وأعلن نابولي، الذي التقى فريق جنوى مطلع الأسبوع الماضي أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط الوسط بيوتر زيلينسكي بفيروس كورونا، وتجرى فحوص متكررة للاعبي نابولي قبل مباراته المقررة أمام يوفنتوس يوم الأحد.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #نابولي, #كورونا, #أتالانتا
إقرأ أيضاً كلوب: ليفربول لا يقف في طريق "الشبّان" كلوب: ليفربول لا يقف في طريق "الشبّان" 12:51 GMT
إقرأ أيضاً تشيلسي يعود إلى الانتصارات برباعية في شباك بالاس تشيلسي يعود إلى الانتصارات برباعية في شباك بالاس 13:43 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر