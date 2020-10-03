تسجيل إصابة بفيروس كورونا في أتالانتا الإيطالي

أعلن نادي أتلانتا الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، أن الفحوصات الطبية كشفت عن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في النادي، دون الكشف عن هوية المصاب، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأخير لا يعاني من أعراض.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا للمدير الفني جيان بييرو غاسبريني يوم السبت للحديث عن المباراة المقررة أمام كالياري الأحد ضمن منافسات الدوري، كما تقرر إلغاء المباراة التي كانت مقررة بين جنوى وتورينو يوم السبت، بعد أن أعلن جنوى عن عدة إصابات، حيث تردد أن 14 من لاعبي الفريق أصيبوا بالعدوى.

وأعلن نابولي، الذي التقى فريق جنوى مطلع الأسبوع الماضي أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط الوسط بيوتر زيلينسكي بفيروس كورونا، وتجرى فحوص متكررة للاعبي نابولي قبل مباراته المقررة أمام يوفنتوس يوم الأحد.