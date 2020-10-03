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تشيلسي يعود إلى الانتصارات برباعية في شباك بالاس

المصدر: لندن - د ب أ
جورجينيو سجل هدفين من علامة الجزاء
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استعاد تشيلسي مذاق الانتصارات من جديد وتغلب على ضيفه كريستال بالاس 4 - صفر يوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي ثم أمطر تشيلسي شباك كريستال بالاس برباعية في الشوط الثاني سجلها بنجامين تشايلويل، وكورت زوما ، وجورجينهو (هدفان) في الدقائق 50 و66 و78 و82 ، وجاء هدفي جورجينهو من ضربتي جزاء.

واستعاد تشيلسي توازنه من جديد بعد تعادله الصعب مع ويست بروميتش ألبيون 3 - 3 في مباراته الماضية بالدوري كما نفض غبار الهزيمة أمام توتنهام بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ورفع تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني فرانك لامبارد، رصيده بذلك إلى سبع نقاط في المركز الرابع بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المركز الثامن.

كلمات دالّة

#كريستال بالاس, #الدوري الإنجليزي, #لامبارد, #تشيلسي, #فيرنر
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