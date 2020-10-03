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فليك حزين على رحيل أولريتش إلى هامبورغ

المصدر: ميونخ - د ب أ
أولريتش أمضى مسيرته مع بايرن احتياطياً لمانويل نوير
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أعرب هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن أسفه للرحيل الوشيك للحارس البديل سفين أولريتش إلى نادي الدرجة الثانية هامبورغ.

وقال فليك يوم السبت عن أولريتش: أراد أن يلعب، ولذلك اتخذ هذه الخطوة صوب هامبورغ. وهو ناد ممتاز لديه أهداف واضحة تتمثل في رغبتهم في الصعود، اتصلت عليه وأردت أن أخبره بمدى أسفي لهذا الموقف.

وكان أولريتش انتقل إلى بايرن في عام 2015 قادما من شتوتغارت كاحتياطي للحارس الأساسي وقائد بايرن والمنتخب الألماني مانويل نوير، وقد أثبت نفسه كحارس يمكن الاعتماد عليه خلال فترة الإصابة الطويلة لنوير في موسم 2017-2018.

كلمات دالّة

#أولريتش, #هامبورغ, #بايرن, #فليك
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