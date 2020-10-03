كلوب: ليفربول لا يقف في طريق "الشبّان"

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بعد بيع المهاجم الشاب ريان برويستر أن فريقه لا يقف في طريق أي لاعب شاب يسعى للتطور في مكان آخر في ظل عدم إمكانية انضمامه للفريق الأول.

وفي ظل التنافس على دخول تشكيلة البداية في ليفربول انتقل المهاجم الواعد برويستر (20 عاماً) إلى شيفيلد يونايتد مقابل نحو 23.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال كلوب للصحافيين: الأنانية لا تفيد مطلقا، على اللاعبين الشبان أن يعرفوا أننا لا نحتفظ بهم معنا بأي شكل من أجل الاستفادة منهم في مباراة أو اثنيتن طوال العام، ليس هذا أسلوبنا، هؤلاء اللاعبون بحاجة إلى بعض الخطوات في سبيل تطوير أدائهم ومسيرتهم وأحيانا يكون فريقنا هو المكان المناسب لتحقيق ذلك وأحيانا لا يكون.

وبدأت شهرة برويستر في 2017 عندما قاد منتخب إنجلترا تحت 17 عاما للفوز ببطولة العالم لهذه الفئة وتوج بلقب هداف البطولة برصيد ثمانية أهداف، لكنه خضع لأكثر من جراحة في الكاحل والركبة قبل إعارته إلى سوانزي سيتي المنافس في دوري القسم الثاني في الموسم الماضي حيث أحرز 11 هدفا.