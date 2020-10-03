كومان يشيد بميسي وكوتينيو قبل لقاء إشبيلية

أكد رونالد كومان، مدرب برشلونة، يوم السبت أن ليونيل ميسي قائد مثالي ونموذج لباقي الفريق بأدائه منذ قراره بالبقاء مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.



وظهر ميسي بشكل رائع مجددا في فوز برشلونة 3-0 على سلتا فيغو يوم الخميس الماضي عقب خوض الفريق الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين، لينفي أي مخاوف من عدم التزام المهاجم الأرجنتيني عقب رفض النادي السماح له بالرحيل.



وقال المدرب الهولندي قبل استضافة إشبيلية يوم الأحد: من اليوم الأول ليو يتدرب ويلعب بجدية ويقدم أقصى ما لديه للنادي، ولفريقه ولزملائه ولا توجد شكوى منه أي يوم، أثبت نفسه مرة أخرى في مباراة سلتا وقدراته كقائد للفريق وساهم في خروج الكرة من الخلف، لأنه من المهم للغاية الاحتفاظ بالكرة عندما تلعب بعشرة لاعبين.



وزاد: لا يوجد نقاش، فهو بالنسبة لي دائما أفضل لاعب في العالم، اعتقدت ذلك وأنا بعيد عن الفريق ومن الخارج، وأعتقد أن الأمر أكثر الآن بعد العمل معه. إنه ملتزم تماما ومثال للجميع كما يجب أن يكون القائد.



وأشاد كومان كذلك بأداء فيليب كوتينيو الذي تألق منذ عودته من فترة إعارة في بايرن ميونخ بعد أن تعثر في أول موسمين له مع النادي الكتالوني بعد انتقاله القياسي من ليفربول عام 2018.



وقال: كوتينيو لاعب جيد للغاية، تعلم الكثير في إنجلترا ومع بايرن ووظيفتي كمدرب استخراج أفضل ما يملك كل لاعب وتوظيفه في أفضل مركز، المدرب يمكن أن يساعد لكن كل شيء يبدأ من كفاءة اللاعب وكوتينيو لاعب رائع.