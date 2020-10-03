مدرب إيطاليا يستبعد لاعبي نابولي من قائمة المنتخب

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، عن قائمة تضم 34 لاعبا استعدادا لمباراة ودية ومباراتين ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، خلال الفترة ما بين يوم الأربعاء المقبل و14 أكتوبر الجاري، لكنها لم تشهد استدعاء أي لاعب من نابولي بعد أن شهد الفريق الإيطالي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ونشر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء الجمعة القائمة التي حددها مانشيني، وقد شهدت انضمام ماركو سيلفستري حارس مرمى فيرونا للمرة الأولى إلى المنتخب، وعاد المهاجمون أنجيلو أوغبونا ومانويل لاتزاري ودومينيكو بيراردي إلى قائمة المنتخب بعد غياب دام عامين، ومن المقرر أن ينضم لورينزي بيليغريني لاعب خط وسط روما إلى صفوف المنتخب بعد الخضوع لجراحة في الأنف.



ولم تشمل القائمة أي لاعبين من نابولي، انتظارا لنتائج المزيد من فحوص كورونا، وذلك بعد أن تبين إصابة البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب خط وسط الفريق بعدوى كورونا.



ويبدأ المنتخب الإيطالي تدريباته الاثنين في معسكر بالقرب من مدينة فلورنسا، والتي سيخوض فيها مباراة ودية أمام منتخب مولدوفا يوم الأربعاء المقبل على ملعب "أرتيميو فرانكي".