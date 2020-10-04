أرسنال يهزم شيفيلد ويصعد إلى المركز الرابع

سجل أرسنال هدفين خلال أربع دقائق، ليفوز 2-1 على ضيفه المتعثر شيفيلد يونايتد بفضل ثنائية بوكايو ساكا ونيكولاس بيبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وأحبط الزوار أرسنال لمدة ساعة لكن ساكا كسر حاجز الصمت من ضربة رأس في الدقيقة 61 ثم أضاف البديل بيبي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.



وأعطى المهاجم الأيرلندي ديفيد ماكغولدريك الأمل لشيفيلد بتقليص الفارق من تسديدة رائعة في الدقيقة 84، لكن أرسنال تماسك ليحافظ على الفوز.



وارتقى أرسنال بهذا الفوز للمركز الرابع برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف إيفرتون المتصدر بينما يقبع شيفيلد في المركز قبل الأخير بعد أربع هزائم متتالية.