الاتحاد الألماني يمنح الجماهير تذاكر مجانية

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأحد أنه سيجعل كل التذاكر مجانية لمباراة المنتخب الوطني المقبلة التي ستتمكن الجماهير من حضورها.



وذكر الاتحاد الألماني أن التذاكر ستذهب بشكل ملائم للأشخاص الذين تحملوا وحشية وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومن الممكن أن تعود الجماهير الألمانية للملاعب يوم الأربعاء المقبل في كولون، وفقا لما ستقرره السلطات الصحية المحلية.



ونُقل عن رئيس الاتحاد فريتز كيلر قوله: من خلال منح التذاكر المجانية، وهو الأمر الذي لم يسبق للاتحاد فعله من قبل، نريد أن نشكر، وأن نعطي ساعات من البهجة والمتعة، لكل هؤلاء الذين قدموا تضحيات خلال الوباء.



ويخطط الاتحاد الألماني لاستضافة 9200 مشجع في كولون، سوف يشكل هذا العدد نسبة 20 في المئة من سعة الاستاد. وشهدت مباراة كولون وبوروسيا مونشنغلادباخ بالدوري الألماني التي أقيمت السبت حضور 300 مشجع، بعد أن غابت الجماهير عن المباراة الافتتاحية أمام هوفنهايم بسبب ارتفاع معدلات العدوى المحلية.



وإذا لم يتم السماح للجماهير بحضور المباراة في كولون فإن الاتحاد الألماني يخطط لمنح التذاكر المجانية في المباراة أمام سويسرا المقرر إقامتها 13 من الشهر الجاري بدوري أمم أوروبا والتي ستقام أيضا في كولون، أو في لايبزيغ حيث يلعب المنتخب الألماني مع التشيك في 11 نوفمبر و14 نوفمبر أمام أوكرانيا.



وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد : بالطبع سيكون شيئا رائعا أن تكون قادرا على جعل هذه التجربة الجماعية مع الجماهير تتكرر مرة أخرى، خاصة وأننا فعلنا الكثير للمباريات الدولية المقبلة.