عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الرياض تترشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

المصدر: العربية.نت
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة
رابط مختصر

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه في "تويتر": يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ، نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة.

وانطلقت دورة الألعاب الآسيوية في 1951م عندما احتضنتها نيو دلهي الهندية النسخة الأولى، وبعدها أصبحت الدورة تقام كل 4 أعوام، وكانت النسخة الأخيرة في استضافة العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وستقام النسخة المقبلة في عام 2022 بمدينة هانغزو الصينية، وبعدها بأربعة أعوام ستحتضن ناغويا اليابانية الدورة التي تليها.

كلمات دالّة

#الرياض, #عبدالعزيز بن تركي الفيصل, #دورة الألعاب الآسيوية
إقرأ أيضاً يوفنتوس يصل الملعب.. ونابولي يتغيب عن اللقاء يوفنتوس يصل الملعب.. ونابولي يتغيب عن اللقاء 19:05 GMT
إقرأ أيضاً سقوط "تاريخي" لليفربول في ملعب أستون فيلا سقوط "تاريخي" لليفربول في ملعب أستون فيلا 20:21 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر