الرياض تترشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه في "تويتر": يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ، نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة.

وانطلقت دورة الألعاب الآسيوية في 1951م عندما احتضنتها نيو دلهي الهندية النسخة الأولى، وبعدها أصبحت الدورة تقام كل 4 أعوام، وكانت النسخة الأخيرة في استضافة العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وستقام النسخة المقبلة في عام 2022 بمدينة هانغزو الصينية، وبعدها بأربعة أعوام ستحتضن ناغويا اليابانية الدورة التي تليها.