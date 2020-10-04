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بايرن يتعاقد مع الإسباني روكا حتى 2025

المصدر: ميونخ - د ب أ
روكا أصبح رابع لاعب ينضم إلى بايرن خلال الصيف
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أتم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم صفقة ضم الإسباني، مارك روكا، لاعب نادي إسبانيول الإسباني بعقد يمتد حتى نهاية شهر يونيو من العام 2025.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن في بيان صادر يوم الأحد: نحن مسرورون للغاية بضم مارك روكا، فهو مناسب بشكل ممتاز على صعيد كرة القدم والشخصية، وسيواصل تطوره عندنا.

وتشير تقديرات إلى أن قيمة الصفقة تبلغ تسعة ملايين يورو، وحسب مجلة "كيكر"، فإن هناك اتفاقاً أيضا مع بونا سار مدافع مرسيليا الفرنسي.

بهذا يصبح روكا، رابع وافد على بايرن بعد الحارس ألكسندر نوبل والمدافع تانغوي نيمانزو والمهاجم ليروي ساني.

كلمات دالّة

#روكا, #بايرن, #إسبانيول
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