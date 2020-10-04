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تشيلسي يرفض التخلي عن هودسون- أودوي لمصلحة بايرن

المصدر: لندن - د ب أ
بايرن حاول التعاقد مع كالوم في الموسم الماضي
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رفض نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عرضا من بايرن ميونخ الألماني لضم اللاعب الشاب كالوم هودسون-أودوي، حسبما أفادت وسائل الإعلام البريطانية يوم الأحد.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام البريطانية إلى أن تشيلسي رفض عرضا من بايرن لاستعارة اللاعب (19 عاماً) يتضمن بند الشراء في الموسم المقبل مقابل 77 مليون يورو، وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يتقدم بايرن بعرض جديد للنادي اللندني قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية يوم الاثنين.

وقال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بعد المباراة التي فاز فيها الفريق 4 - صفر على كريستال بالاس يوم السبت ، والتي كان أودوي فيها ضمن التشكيلة الأساسية لتشيلسي ، إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث حتى يوم الاثنين.

كلمات دالّة

#هوديون-أودوي, #بايرن, #لامبارد, #تشيلسي
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