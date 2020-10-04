ساوثهامبتون يتغلب على وست بروميتش بهدفي جنيبو وروميو

تغلب ساوثهامبتون على وست بروميتش ألبيون 2-صفر بواقع هدف في كل شوط لموسى جنيبو وأوريول روميو، ليترك الضيوف في خطر التراجع لمنطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.



وسنحت فرصتان لساوثهامبتون، ليتقدم مبكرا لكن الحارس سام جونستون تصدى بثبات لمحاولات رايان برتراند وستيوارت أرمسترونغ والمهاجم تشي آدامز من مدى قريب في أول ربع ساعة.



لكن جونستون لم يجد ما يفعله لمنع جنيبو من هز الشباك بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ اثنين من المدافع ليسدد أرضية زاحفة بيسراه في المرمى من مدى قريب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، وعزز روميو النتيجة عندما ارتقى عاليا ليقابل تمريرة أرمسترونغ العرضية بتسديدة مباشرة ليحرز أول أهدافه في 50 مباراة مع النادي.



وتقدم ساوثهامبون للمركز العاشر في الترتيب بفضل فوزه الثاني على التوالي بدون أن تهتز شباكه بينما ظل وست بروميتش بدون أي انتصار في المركز 17 بنقطة واحدة من أربع مباريات.