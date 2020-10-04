غرونينغن يهزم أياكس.. وفينوورد يتغلب على تيلبورغ

عرقل غرونينغن الانطلاقة الناجحة والانتصارات المتتالية لأياكس وتغلب عليه 1- صفر يوم الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز فينورد على مضيفه فيليم تيلبورغ 4 - صفر وتعادل سبارتا روتردام مع ألكمار 4 - 4 .

ورفع غرونينغن رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع وتجمد رصيد أياكس عند تسع نقاط وفشل في الانفراد بصدارة جدول المسابقة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ريمكو بالك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، وفي المباراة الأخرى، سحق فينوورد مضيفه فيليم تيلبورغ برباعية نظيفة سجلها ريدغسيانو هايس وبريان لينسن في الدقيقتين 22 و49 وستيفن برغيوس في الدقيقتين 56 و77 ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام هيرنفين وتجمد رصيد فيليم تيلبورغ عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.



وتعادل سبارتا روتردام مع ألكمار 4 - 4 في مباراة شهدت طرد ماركو بيزوت لاعب ألكمار في الدقيقة 86 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.