عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

غرونينغن يهزم أياكس.. وفينوورد يتغلب على تيلبورغ

المصدر: أمستردام - د ب أ
بليند لاعب أياكس يحاول تجاوز لاعبي غرونينغن
رابط مختصر

عرقل غرونينغن الانطلاقة الناجحة والانتصارات المتتالية لأياكس وتغلب عليه 1- صفر يوم الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز فينورد على مضيفه فيليم تيلبورغ 4 - صفر وتعادل سبارتا روتردام مع ألكمار 4 - 4 .
ورفع غرونينغن رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع وتجمد رصيد أياكس عند تسع نقاط وفشل في الانفراد بصدارة جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ريمكو بالك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، وفي المباراة الأخرى، سحق فينوورد مضيفه فيليم تيلبورغ برباعية نظيفة سجلها ريدغسيانو هايس وبريان لينسن في الدقيقتين 22 و49 وستيفن برغيوس في الدقيقتين 56 و77 ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام هيرنفين وتجمد رصيد فيليم تيلبورغ عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وتعادل سبارتا روتردام مع ألكمار 4 - 4 في مباراة شهدت طرد ماركو بيزوت لاعب ألكمار في الدقيقة 86 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

كلمات دالّة

#فينوورد, #i, #هولندا, #أياكس
إقرأ أيضاً ركلات الترجيح "تعبس" في وجه النصر من جديد ركلات الترجيح "تعبس" في وجه النصر من جديد 14:29 GMT
إقرأ أيضاً الاتحاد الألماني يمنح الجماهير تذاكر مجانية الاتحاد الألماني يمنح الجماهير تذاكر مجانية 14:45 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر