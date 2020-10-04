غوارديولا يكيل المديح لليدز ومدربه بيلسا

تبادل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإشادة بعد تعادل مثير 1-1 في إيلاند رود بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأظهر الإسباني غوارديولا إعجابه بالأرجنتيني بيلسا ووصفه سابقا بأنه أفضل مدرب في العالم، بينما قال منذ أيام إن مدرب ليدز هو تقريبا أكثر شخص يحبه في عالم كرة القدم.

ومن المعروف أن غوارديولا يعتمد على نفس فسلفة يوهان كرويف في برشلونة بالاستحواذ طويلا على الكرة، لكن بيلسا يعتبر مرشدا أيضا للمدرب الإسباني الذي سبق أن سافر إلى الأرجنتين خصيصا لطلب نصيحته قبل بدء مسيرته في عالم التدريب.

وفي أول مواجهة بين الصديقين في إنجلترا، وتحت الأمطار الغزيرة، تمسك كل مدرب بنهجه الهجومي، وتابع المشاهدون 35 تسديدة على المرمى مع محاولات الفريقين للخروج بالانتصار من البداية وحتى النهاية.



وقال غوارديولا :هذا جيد أليس كذلك؟ عندما يهاجم الفريقان تصبح مباراة رائعة. من الصعب مواجهة هذا المنافس بسبب وجود خمسة من لاعبيه خلف خط وسطنا لمهاجمة دفاعنا. هذا فريق مذهل.

وأضاف: كانت مباراة ممتعة للجميع. أنا فخور حقا بهؤلاء اللاعبين الذين يستمتعون بالكرة القدم وجاءوا إلى هذا البلد واللعب لسنوات عديدة في أعلى المستويات. لم يكن بوسعنا أن نفعل المزيد لأن المنافس كان جيدا جدا كما هو حال كل فرق مارسيلو بيلسا.



وقضى بيلسا أغلب فترات الشوط الأول متحركا في المنطقة الفنية وسط سيطرة سيتي على الاستحواذ والتقدم بهدف مستحق لرحيم سترلينغ، لكن لم يتمكن سيتي من إضافة الهدف الثاني وبغض النظر عما قاله بيلسا للاعبين بين الشوطين فقد استحق ليدز التعادل عن طريق رودريغو مورينو وبدا الفريق قريبا من الخروج بالانتصار.



وأنقذ إيدرسون حارس سيتي فرصة خطيرة من رودريغو بعدما أبعد ضربة رأس للمهاجم الإسباني ولمست الكرة العارضة، كما ضغط سيتي قرب النهاية وحاول انتزاع النقاط الثلاث.



وقال بيلسا: لم يكن من العدل أن نخرج بالانتصار. كان من الممكن الفوز بالمباراة لكن هذا لم يكن سيصبح عادلا، يجب أن نلعب بقوة بدنية هائلة حتى نكون على نفس مستوى سيتي. إنه فريق رائع ويلعب بنزعة هجومية. لقد قمنا بدورنا حتى تخرج المباراة جميلة.