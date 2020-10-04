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لاتسيو يوقف انتصارات إنتر ويجبره على التعادل

المصدر: روما - د ب أ
المباراة شهدت حالتي طرد
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أهدر إنتر أول نقطتين في مسيرته ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله 1 - 1 مع مضيفه لاتسيو يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وبادر النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالتسجيل لمصلحة إنتر في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للاتسيو في الدقيقة 55، واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة خاصة في الشوط الثاني، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجه تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو في الدقيقة 70، وستيفانو سينسي نجم إنتر في الدقيقة 87.

ورفع إنتر رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث مؤقتا حتى انتهاء باقي مباريات المرحلة، كما ارتفع رصيد لاتسيو إلى أربع نقاط في المركز التاسع مؤقتا.

كلمات دالّة

#كونتي, #إنتر, #لوتارو, #لاتسيو
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