لاعب أتلتيكو مدريد ينتقد أسلوب فياريال "الدفاعي"

يعتقد ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد أنه لا يجب انتقاد فريقه على عدم التسجيل في شباك فياريال وقال إن المنافس قضى المباراة بأكملها يعتمد على الدفاع خلال التعادل دون أهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.



ولم يستقبل أتلتيكو أي تسديدة على المرمى طوال المباراة واضطر للرضوخ إلى التعادل الثاني على التوالي دون أهداف بعدما خرج بالنتيجة ذاتها أمام هويسكا يوم الأربعاء الماضي.



وقال سافيتش للصحفيين: حاولنا الفوز لكن المنافس لجأ بشكل كامل إلى الدفاع. دافع المنافس بشكل تام ولم نتمكن من التسجيل لكننا حصلنا على نقطة إضافية ونحتاج إلى مواصلة المضي قدما.



ولم يكن سافيتش راضيا عن المفهوم السائد بأن أتلتيكو فريق متحفظ وقال إن فياريال لم يظهر أي طموح في المباراة، وأضاف: دافع المنافس طوال المباراة، وبعد ذلك يقولون إن أتلتيكو يدافع فقط.، نحن مستعدون للقتال على اللقب ومواصلة اللعب كما فعلنا بوجود خط دفاعي متقدم وبالضغط بشكل متقدم لكننا كنا نفتقد تسجيل الهدف. صنعنا الفرص أيضا أمام هويسكا واليوم أيضا كنا الطرف الأفضل.



وأكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو أيضا أنه كان يبحث عن الفوز، وقال المدرب الأرجنتيني: نشعر بالمرارة لأننا قضينا أغلب فترات المباراة في منتصف ملعب المنافس، جعلناه يشعر بعدم الارتياح، وسنرحل من هنا ولدينا شعور أننا كنا نتطلع إلى الفوز بالمباراة وكنا ملتزمين بذلك لكننا لم نتمكن من ترجمة ذلك أمام المرمى.



ويتصدر فياريال جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات بينما يملك أتلتيكو، الذي بدأ الدوري بعد مرور جولتين، خمس نقاط من ثلاث مباريات.