هزيمة "مذلّة" لسيدات ريال مدريد أمام برشلونة

تلقى ريال مدريد هزيمة كبيرة على أرضه في أول مباراة رسمية يخوضها بالخسارة 4-صفر أمام برشلونة في أول مباراة قمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للسيدات يوم الأحد.



وهيمن برشلونة، الذي توج باللقب الموسم الماضي عندما توقفت المسابقة، بسبب جائحة فيروس كورونا، على المباراة من البداية وتقدم بعد 18 دقيقة عبر تسديدة باتريسيا بيخارو من عند حدود منطقة الجزاء.



وضاعف برشلونة النتيجة في بداية الشوط الثاني عندما وضعت بابيت بيتر مدافعة ريال مدريد الكرة بالخطأ في مرماها إثر تمريرة عرضية.



وصنعت اللاعبة الدولية النرويجية غراهام هانسين آخر هدفين بتمريرتين إلى ليكي مارتينس، أفضل لاعبة في العالم سابقا، التي سددت مباشرة في الشباك بعد تمريرة هانسين، ثم أضافت المهاجمة الإسبانية أليسكا بوتيلاس الهدف الرابع.



وليست هذه الخسارة الأكبر مثل آخر مواجهتين بعد هزيمته 9-1 و6-صفر أمام غريمه التقليدي عندما كان يلعب تحت اسم تاكون.