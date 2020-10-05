أياكس يستعيد لاعبه كلاسن مقابل 11 مليون يورو

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي يوم الاثنين عودة لاعبه السابق، دافي كلاسن، لصفوف الفريق قادما من فيردر بريمن الألماني بعقد يمتد لأربعة أعوام حتى 2024 في صفقة بلغت 11 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز إضافية تبلغ 3 ملايين.



وتدرج كلاسن (26 عاماً) صاحب الـ16 مشاركة دولية مع المنتخب الهولندي، في قطاعات الناشئين في أياكس وشارك في 181 مباراة مع الفريق الأول سجل خلالها 55 هدفا بجانب ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده، ثم انتقل إلى إيفرتون الإنجليزي في 2017 ورحل إلى فيردر بريمن في 2018.



وقال كلاسن للموقع الرسمي لأياكس: سعيد للغاية بعودتي إلى أياكس، قضيت نصف حياتي هنا ومن الرائع التواجد هنا مجددا، شعرت دائما بانجذاب إلى النادي واتطلع لارتداء قميص أياكس مجددا.