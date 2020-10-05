البرازيلي تيليس يعزز دفاع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرةالقدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس من بورتو البرتغالي لأربع سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.



وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى يونايتد بعد يوم من هزيمته 6-1 على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فريق المدرب أولي غونار سولشاير الذي يحتل المركز16 دفع حوالي 15.4 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات تيليس.



وقال اللاعب لموقع النادي: فزت بألقاب كثيرة في بورتو وأرغب في مواصلة حصد الألقاب مع يونايتد، والمدرب يملك خطة واضحة للفريق، وأنتظر على أحر من الجمر ارتداء قميص يونايتد.



وسينضم تيليس، الذي لعب مباراة واحدة مع البرازيل، إلى المنتخب الوطني لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام بوليفيا وبيرو بعد إكمال انتقاله إلى يونايتد.



وانضم إلى بورتو في 2016 بعد فترة عامرة بالألقاب مع غلطة سراي التركي وساعد الفريق البرتغالي على الفوز بلقبين للدوري إضافة لكأس البرتغال وخاض 195 مباراة مع في كل المسابقات.



وانضم تيليس لمنتخب البرازيل العام الماضي وخاض مباراته الأولى أمام بنما وديا.