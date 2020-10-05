الجزائري جمال بلعمري يقترب من ليون الفرنسي

كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم قرر التعاقد مع الجزائري الدولي جمال بلعمري المدافع السابق لفريق الشباب السعودي، والذي لا يرتبط بنادٍ مؤخراً بعدما فسخ تعاقده مع الأخير.



وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عبر موقعها على الإنترنت أن بلعمري (30 عاماً) سيوقع عقدا لمدة موسم واحد قابل للتجديد مع نادي ليون يوم الاثنين، مشيرة إلى أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي بفرنسا.



وأشارت الصحيفة إلى أن جمال بلعمري كان مرشحا في البداية لتعويض المدافع الدنماركي جواكيم أندرسون، الذي من المرجح رحيله عن ليون، وأن مسؤولي ليون عجلوا بإجراءات ضمه بعد إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو في الكتف يوم الأحد خلال المباراة أمام مارسيليا.