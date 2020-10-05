إنريكي يرفض استدعاء بديل لفابيان رويز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن مدرب المنتخب لويس إنريكي قرر عدم استدعاء أي بديل للاعب وسط نابولي الإيطالي فابيان رويز الذي لا يمكنه الانضمام إلى معسكر "لا روخا" بسبب الحجر الصحي المفروض في المدينة الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وكان إنريكي استدعى رويز الجمعة ضمن قائمة من 25 لاعبا لخوض مباراة دولية ودية ضد البرتغال يوم الأربعاء، ومباراتي مسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا وأوكرانيا في 10 و13 أكتوبر الحالي على التوالي.

وتعذّر على رويز (24 عاما) السفر إلى إسبانيا كونه يخضع مع فريقه الجنوبي للحجر الصحي بعد ثبوت إصابة لاعبين اثنين من الفريق بفيروس "كوفيد-19"، وهما المقدوني الجيف ألماس والبولندي بيوتر زيلنسكي، علما أن السلطات المحلية في نابولي قررت عدم السماح للفريق بالسفر إلى تورينو خشية من تفشي الفيروس، وبالتالي تغيب عن الحضور إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو لمواجهة يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية ضمن المرحلة الثالثة الأحد.

وسبق لإنريكي أن اضطر إلى تعويض انسحاب مدفع ريال مدريد داني كارفاخال بسبب الإصابة في رباط ركبته اليمنى، حيث قرر استبداله بمدافع برشلونة سيرجي روبرتو.