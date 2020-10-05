إيفرتون يتعاقد مع الشاب الإنجليزي غودفري

حسم نادي إيفرتون متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع بن غودفري قائد المنتخب الإنجليزي للشباب من نورويتش سيتي، وذلك في أول صفقة كبيرة خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إذ وقع عقداً يمتد لخمسة مواسم.

ولم يجر الإعلان عن قيمة الصفقة لكن تقارير إعلامية رددت أنها تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني. وقال غودفري: هدفي مع إيفرتون هو حصد الألقاب والفوز بالمباريات، أحب الفوز ويمكن التأكيد للجماهير على أنني سأقدم كل ما بوسعي عندما أتواجد في الملعب.

وبات جودفري خامس لاعب ينضم إلى إيفرتون خلال سوق الانتقالات الحالية، حيث تعاقد النادي أيضا مع خاميس رودريغيز ونيلز إنكونكو وألان وعبد الله دوكوري.