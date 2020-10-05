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بايرن ميونخ يضم الفرنسي بونا سار من مرسيليا

المصدر: ميونخ - د ب أ
سار وقع بايرن عقداً لمدة 4 أعوام
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أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع الظهير الأيمن الفرنسي بونا سار من صفوف أولمبيك مرسيليا، بعقد يمتد حتى 2024.

وقدرت قيمة صفقة المدافع (28 عاماً) بنحو عشرة ملايين يورو بهدف منح المدرب هانسي فليك خيارات أكثر في مركز الظهير الأيمن في وجود بنيامين بافارد، بعد انتقال جوشوا كيميتش للعب في وسط الملعب.

ووصف حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في بايرن ميونخ الصفقة بأنها ستجلب "استقرارا أكبر وخبرة" للفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري والكأس وكأس السوبر المحليين.

كلمات دالّة

#بايرن, #سار, #مرسيليا
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