برشلونة يخسر 97 مليون يورو.. والديون تزداد إلى "الضعف"

أعلن نادي برشلونة عن تسجيل خسائر بقيمة 97 مليون يورو، بعد خصم الضرائب للعام المالي 2019-2020 نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والفشل في الوصول للتقديرات المتوقعة للإيرادات بتخطي مليار يورو.



وقال النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الاثنين إنه سجل إيرادات بقيمة 855 مليون يورو بنسبة انخفاض 14 في المئة مقارنة بعام 2018-2019 عندما سجل 990 مليون يورو، كما ازداد صافي الديون لأكثر من الضعف ووصل إلى 488 مليون يورو.



وأوضح النادي أن 47 مليون يورو من الخسائر بسبب غياب إيرادات المباريات و35 مليون بسبب مبيعات متاجر النادي و18 مليون لزيارات الاستاد السياحية بجانب خسائر أخرى متوقعة لحين عودة الجماهير للملاعب في إسبانيا، فيما يتوقع النادي إيرادات بقيمة 791 مليون يورو لعام 2020-2021.



واقتطع النادي جزءا من رواتب اللاعبين للمساهمة في مواجهة العجز عند توقف منافسات كرة القدم بسبب الفيروس، وباع لاعبين من أصحاب العقود الكبيرة مثل لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في فترة الانتقالات الحالية.



وأدى هذا إلى هدوء للنادي في فترة الانتقالات مع المدرب الجديد رونالد كومان وذكرت تقارير محلية أن برشلونة سيضم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون فقط، إذا باع مهاجمه عثمان ديمبلي المرشح للانتقال لمانشستر يونايتد.