تأجيل انضمام بونوتشي وكيليني إلى معسكر إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه تقرر تأجيل انضمام ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني مدافعي يوفنتوس إلى معسكر المنتخب الإيطالي يوم الاثنين، انتظارا لنتائج الفحوص بعد الإعلان عن أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين إداريي يوفنتوس.



وبدأ فريق يوفنتوس يوم السبت الخضوع لعزل صحي بعد الإعلان عن حالتي إصابة بعدوى كورونا، مع التأكيد على أنهما ليسا بين أعضاء الجهازين الفني والطبي، وذكر النادي أنه يتبع بروتوكول الاتحاد الإيطالي، الذي سمح للفريق بإجراء التدريبات والتواجد على أرضية الملعب قبل مباراته التي كانت مقررة الأحد أمام نابولي الذي لم يحضر بعدما شهد حالتي إصابة بين لاعبيه، إلى ملعب استاد "أليانز"، مرجعا السبب في ذلك إلى تعليمات السلطات الصحية المحلية.



وتجدر الإشارة إلى أن لورينزو إنسيني وماتيو بوليتانو وزميلهما في نابولي، حارس المرمى أليكس ميريت، فقدوا فرصة الانضمام التي كانت مرجحة إلى قائمة المنتخب الإيطالي، وكذلك أعلن الاتحاد أن جايتانو كاستروفيلي لاعب فيورنتينا غادر معسكر المنتخب المقام بالقرب من فلورنسا بعد خضوعه للفحص.



واستدعى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، 34 لاعبا لقائمة الفريق قبل المباراة الودية المقررة الأربعاء أمام منتخب مولدوفا في فلورنسا، والمباراتين المقررتين أمام بولندا وهولندا يومي الأحد والأربعاء من الأسبوع المقبل ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.