توقعات بنشاط كبير ليونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات

أشارت توقعات إلى أن مانشستر يونايتد قد يكون من أكثر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير قبل غلق السوق، إذ ارتبطت عدة أسماء كبيرة بالانتقال إلى الفريق.

ويتوقع أن يكمل النادي صفقة ضم المدافع أليكيس تيليس من بورتو البرتغالي كما ارتبط اسم مانشستر يونايتد أيضا بجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وبالنجم الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي لا يرتبط بأي عقد حاليا.

وتلقى مانشستر يونايتد صفعة قوية بالهزيمة على ملعبه أمام توتنهام 1 - 6 مساء الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يعجل من حسم قرارات النادي قبل غلق سوق الانتقالات اليوم في الساعة 22:00 بتوقيت غرينيتش.

أما ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز، والتي خسر أمام أستون فيلا 2 - 7 فيتوقع أن يشهد حالة من الهدوء في اليوم الأخير من سوق الانتقالات رغم أن عددا من اللاعبين قد يرحلوا عن الفريق ومن بينهم شيردان شاكيري.