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راشفورد يعتذر لجماهير يونايتد بعد الخسارة التاريخية

المصدر: مانشستر - رويترز
مانشستر يونايتد خسر أمام توتنهام 6-1
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تقدم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، بالاعتذار إلى المشجعين بعد الهزيمة القاسية 6-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وسجل سون هيونغ-مين وهاري كين هدفين لكل منهما ليحتفل المدرب جوزيه مورينيو بتحقيق الانتصار في أولد ترافورد على النادي الذي أقاله من منصبه منذ 22 شهرا، ليعادل يونايتد أسوأ هزيمة في تاريخه في حقبة الدوري الممتاز عندما تعثر 6-1 أمام جاره مانشستر سيتي في أكتوبر 2011.

وكتب راشفورد على "تويتر": أولا وقبل أي شيء، أنا مشجع ليونايتد. هذا هو فريقي. أنا فخور جدا بارتداء هذا القميص ولا يوجد أعذار، ليس جيدا بكل تأكيد لأي مشجع حول العالم ما حدث. أنا آسف جدا.

وأضاف: أنتم تستحقون شيئا أفضل كثيرا من ذلك. كنت سأبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي الليلة لكن أنتم تستحقون أن تسمعوا مني خلال فترات التألق والانكسار ولا مجال للاختباء، لدي مشاعر فظيعة لكن أعد بأننا سنقدم الأفضل.

كلمات دالّة

#توتنهام, #مانشستر يونايتد, #راشفورد, #مورينيو
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