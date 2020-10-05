روبرتسون: ليفربول سيتجاوز آثار الهزيمة "المحرجة"

أكد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن الفريق سيتعافى من الهزيمة المحرجة التي تلقاها أمام أستون فيلا 2 - 7 مساء الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعرقلت الهزيمة الانطلاقة المثالية لليفربول في مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، وهي أثقل هزيمة في مسيرة يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.



وقال روبرتسون إن النتيجة لم تكن مقبولة، لكنه أكد على أن الفريق سيعمل بجدية من أجل العودة لطريق الانتصارات، وأضاف: نحن مجموعة تتعاون بشكل جيد للغاية كما أن كل من في النادي يعملون بشكل جيد وحان الوقت لضمان عدم تكرار مثل هذا الأداء مجددا.



وتابع: لنتناسى النتيجة، فقد استغلوا كل فرصة أتيحت أمامهم، لكن الأداء ببساطة لم يكن جيدا بالشكل الكافي، ونحن بحاجة إلى ضمان عدم تكرار ذلك، كان من الصعب رؤية اهتزاز الشباك بهدف تلو الآخر في مواجهة أستون فيلا، لم نكن نستطيع أن نصدق هذا.



وتابع: لم نكن جيدين بالشكل الكافي، لقد تفوقوا في كل منافسة على أرض الملعب، وعندما يحدث هذا فإنك لا يمكن أن تفوز بالمباراة، هذه النتيجة محرجة بالنسبة لي كلاعب في ليفربول.



وبعد نهاية فترة التوقف الدولي، يستأنف ليفربول مشواره في الدوري بلقاء إيفرتون الذي يتصدر جدول الدوري برصيد 12 نقطة حصدها بالفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن.