صفقات برشلونة تعتمد على رحيل لاعبيه في اليوم الأخير

ينتظر أن يكون برشلونة هو الأكثر نشاطا بين أندية الدوري الإسباني لكرة القدم خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية التي تختتم مساء يوم الاثنين، لكن صفقات ضم اللاعبين إلى صفوفه ستعتمد على اللاعبين الراحلين عنه.



ويحاول برشلونة بيع لاعب قلب الدفاع الفرنسي جان-كلير توديبو والتعاقد مع المدافع إريك غارسيا (19 عاماً) من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يتبقى في عقده عام واحد مع مانشستر سيتي وقد ينتظر برشلونة إلى الصيف المقبل كي يضم اللاعب في صفقة انتقال حر، ولكن في حالة بيع توديبو، سيتوفر لدى برشلونة المال الكافي لضم جارسيا اليوم قبل غلق سوق الانتقالات.



كذلك تعتمد فرص برشلونة في ضم ممفيس ديباي من ليون الفرنسي على رحيل عثمان ديمبلي عن الفريق الكتالوني بعقد إعارة، رغم تمسك الأخير بالبقاء في الفريق الكتالوني.



ولا يتوقع أن ينشط ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكن يحتمل أن يحسم أتلتيكو مدريد تعاقده مع لاعب خط الوسط لوكاس توريرا من أرسنال الإنجليزي إلى جانب السماح برحيل لاعب قلب الدفاع نهوين بيريز بعقد إعارة، قبل غلق سوق الانتقالات في الساعة 22:00 بتوقيت غرينيتش.