كومان يعترف: إشبيلية تفوق على برشلونة

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة أن فريقه عانى من الإرهاق خلال التعادل 1-1 مع إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد بعد أول أسبوع من المنافسات خلال الموسم.



وكان برشلونة يخوض مباراته الثالثة في خلال أسبوع واحد، ولا يزال يشعر بآثار الإرهاق عقب الفوز 3-صفر على سلتا فيغو يوم الخميس حيث اضطر إلى خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد كليمون لينغليه.



وقال كومان للصحفيين: كان الأسبوع مرهقا لنا، ولقد خضنا مباراة مرهقة أخرى، لقد أتعبنا أنفسنا في فيجو بسبب اللعب بلاعب أقل، وكنا نفتقد اليوم الجاهزية البدنية والإبداع في الهجوم.



وتقدم إشبيلية بهدف مبكر عن طريق لوك دي يونغ لكن برشلونة أدرك التعادل سريعا بواسطة فيليب كوتينيو، وأشاد كومان بفريق المدرب يولن لوبتيجي واعترف أنه كان الأفضل.



وقال المدرب الهولندي: لعب المنافس بشكل رائع وضغط بقوة وكان أقوى مننا بدنيا. إنه فريق مذهل، كانت مباراة صعبة جدا وتعرضنا لضغط كبير ولم يكن بوسعنا تمرير الكرات بالطريقة التي نريدها، لكن أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد لكننا فقدنا الكرة كثيرا في الشوط الثاني وعندما يحدث ذلك يصبح من الصعب السيطرة على إيقاع اللقاء.



وسيلتحق لاعبو برشلونة بمنتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي بعد أسبوع واحد من بدء الموسم، بينما يشعر كومان بالرضا عما تحقق، وأضاف: يمكننا أن نسعد بما تحقق، لقد قدمنا عرضا إيجابيا لكننا نحتاج إلى المزيد من الوقت للعمل معا، خضنا ثلاث مباريات صعبة وحققنا الفوز في مباراتين وتعادلنا في واحدة لذا أنا سعيد. واجهنا منافسين أقوياء لكن يمكن أن نسعد بالحصول على سبع نقاط.