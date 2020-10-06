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أرسنال يكسر عقد الغاني بارتي مع أتلتيكو مدريد

المصدر: العريية.نت
بارتي خاض 188 مباراة مع أتلتيكو
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أعلن أرسنال الإنجليزي ضم الغاني توماس بارتي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية التي أقفلت نهاية يوم الاثنين بعدما كسر عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ودفع أرسنال 50 مليون يورو، وهي قيمة كسر عقد اللاعب الغاني مع نادي العاصمة الإسبانية، وهو سيناريو شبيه برحيل رودري العام الماضي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانتقل بارتي (27 عاماً) إلى أتلتيكو مدريد قبل 8 أعوام وخاض معه 188 مباراة في جميع البطولات، لكنه لم يكن ضمن القائمة التي فازت ببطولة الدوري الإسباني 2013-2014 كونه كان معاراً إلى مايوركا في ذلك الموسم.

وفي المقابل حقق متوسط الميدان الغاني بطولات الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، وحل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا 2016.

كلمات دالّة

#بارتي, #أرسنال, #أتلتيكو مدريد
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