أهلي جدة يتعاقد مع المغربي إدريس فتوحي

تعاقد أهلي جدة مع صانع الألعاب المغربي إدريس فتوحي يوم الثلاثاء بعقد يمتد حتى نهاية الموسم القادم، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وقدم فتوحي (31 عاماً) أداء رائعا مع فريق الحزم في الموسم الماضي، إذ كان واحداً من أعلى اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة إلى جانب يوسف الجبلي من الفيصلي ونور الدين أمرابط لاعب النصر. إلا أن النتائج السيئة للفريق أسفرت عن هبوط الحزم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء التعاقد مع فتوحي لتعويض النقص الكبير في اللاعبين المحترفين في أهلي جدة بعد إصابة الصربي ساريتش ورحيل الثنائي دجانيني وجوزيف دي سوزا إلى طرابزون سبور وبشكتاش في تركيا، ورفض يوسف بلايلي العودة إلى الفريق بعد توقف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد.