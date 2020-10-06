أوزيل يعرض تحمل راتب موظف أرسنال "المفصول"

عرض مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، دفع راتب الموظف الذي يرتدي تميمة النادي من أجل بقائه بعد قرار أرسنال فصله لتقليل النفقات.

وقرر النادي التخلص من جيري كوي، الذي كان له دور في التواصل مع الجماهير خارج وداخل ملعب الإمارات عندما كان يرتدي ملابس الديناصور الأخضر، مؤخرا لتقليل النفقات بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومع ذلك قال أرسنال إن التميمة ستعود بمجرد السماح للجماهير بالعودة للمدرجات بعد تخفيف إجراءات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا. لكن دون تحديد متى يمكن لكوي استئناف دوره.

وقال النادي في بيان عبر البريد الالكتروني دون أن يوضح ما إذا كان كوي سيواصل القيام بدوره "ستظل التميمة جزء مهما في أرسنال ونتطلع إلى عودتها للترفيه عن جماهيرنا عندما يُسمح لهم بالعودة للمباريات".

وعرض أوزيل، أحد أعلى اللاعبين أجرا في النادي لكنه لا يحظى باهتمام المدرب ميكل أرتيتا، تحمل راتب كوي ومساعدته ماليا للبقاء في النادي، وقال عبر حسابه على "تويتر": كنت حزينا للغاية لأن جيري كوي المعروف أيضا بأنه التميمة الشهيرة والمخلصة للنادي وجزء لا يتجزأ من نادينا تم الاستغناء عنه توفيرا للنفقات بعد 27 عاما، وبناء على ذلك، أعرض تحمل راتب كوي بالكامل طوال فترة بقائي في أرسنال.. حتى يتمكن جيري من مواصلة عمله الذي يحبه كثيرا.

ويحصل أوزيل الذي يستمر عقده حتى 2021 على نحو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن وخاص 18 مباراة من البداية في الدوري الموسم الماضي.