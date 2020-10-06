استبعاد أوسبينا من قائمة كولومبيا بسبب "كورونا"

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يوم الاثنين إن الحارس ديفيد أوسبينا سيغيب عن مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا وتشيلي بعد أن وضعت السلطات الإيطالية جميع لاعبي فريقه نابولي قيد الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة لاعبين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

وبسبب أوامر السلطات الإيطالية لن يتمكن من السفر لبلاده لخوض المباراتين، كما سيغيب يايرو مورينو لاعب وسط ليون وماتيوس أوريبي ولويس دياز ثنائي بورتو عن المباراتين بعد عزلهم ذاتيا.



واستدعى المدرب كارلوس كيروش إيدر شو حارس نادي أمريكا ليحل بدلا من أوسبينا كما استدعى فيكتور كانتييو من كورنثيانز وجون كوردوبا من هيرتا برلين وسانتياغ و أرياس من باير ليفركوزن.



وتواجه كولومبيا منتخب فنزويلا على أرضها يوم الجمعة قبل السفر إلى سانتياغو لمواجهة تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.