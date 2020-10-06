ديشان يشيد بجيرو قبل خوض مباراته الدولية رقم 100

أشاد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم بالقوة الذهنية للاعب أوليفييه جيرو والمعايير الاحترافية العالية التي يتحلى بها، مؤكدا أن المهاجم البارز سيلعب أساسيا يوم الأربعاء أمام أوكرانيا وديا ليكمل مئة مباراة مع المنتخب الوطني.

وسيصبح جيرو ثامن لاعب ينضم لقائمة اللاعبين الذين خاضوا مئة مباراة مع فرنسا بعد ليليان تورام وتييري هنري ومارسيل ديسايي وهوغو لوريس وزين الدين زيدان وباتريك فييرا وديشان مدرب فرنسا الحالي.

ويستهدف جيرو مهاجم تشيلسي أيضا تحطيم الرقم القياسي لكبير هدافي فرنسا عبر العصور حيث يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 40 هدفا خلف ميشيل بلاتيني (41 هدفا) وهنري (51 هدفا).

وقال ديشان، الذي لعب 103 مياريات مع فرنسا يوم الثلاثاء : يتحلى جيرو بشخصية قوية والأمر يرجع للخلفية التي نشأ فيها، بلغ المستوى الاحترافي متأخرا بعض الشيء عن أقرانه ومثل كل اللاعبين في حالته فانه لا ينظر إلى الأمر باعتباره ثأرا لكنه يكتسب منه القوة، فالأداء على أعلى مستوى مرتبط بالقوة الذهنية وهو يتمتع بذلك دائما.

ورغم مشاركته لمدة 17 دقيقة فقط في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم لا يزال جيرو يأمل في اثبات نفسه في تشكيلة تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد، وقال: لا أترك مكانا أبدا دون قتال، هناك منافسة لكني سأقاتل دائما وشاهدنا المكافأة التي حصلنا عليها الموسم الماضي، ما زلت مقتنعا بأن دوري في تشيلسي لم ينته بعد. سنرى ذلك في فترة الانتقالات في يناير.

وبعد استضافة أوكرانيا وديا ستلتقي فرنسا مع البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية في 11 و14 أكتوبر الجاري.