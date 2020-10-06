ريدناب يرشح توتنهام للفوز بالدوري الإنجليزي

أكد هاري ريدناب مدرب توتنهام هوتسبير السابق إأنن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيشكل خطرا على أي ناد هذا الموسم وإن التشكيلة التي يملكها حاليا تجعله منافسا حقيقيا على اللقب.



واستعاد توتنهام، الذي نال لقب الدوري لآخر مرة في موسم 196-1961 ولم يفز بأي لقب كبير منذ تتويجه بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في 2008، المهاجم غاريث بيل على سبيل الإعارة وعزز تشكيلته بضم سيرجيو ريغيلون ومات دوهيرتي وبيير-إميل هويبيرغ وكارلوس فينيسيوس.



وأبلغ ريدناب، الذي قاد توتنهام من 2008 إلى 2012، "سكاي سبورتس": أعتقد أن توتنهام سيدخل المربع الذهبي، يمكنه حتى الفوز بالدوري هذا العام، لديه وفرة في كل المراكز، الهجوم يضم سون هيونغ-مين وهاري كين وغاريث بيل، انظروا إلى عمق التشكيلة. تشكيلته مليئة بلاعبي الوسط. على المستوى الدفاعي يملك ظهيرين في اليمين وظهيرين في الشمال، توتنهام خطر على أي فريق في الدوري هذا العام.



ويعود توتنهام، الذي سحق مانشستر يونايتد 6-1 يوم الأحد، بعد فترة التوقف الدولي ليواجه وست هام يونايتد على ملعبه في 18 أكتوبر الجاري.