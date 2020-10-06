مهاجم أرسنال السابق "مندهش" من قيمة انتقال بارتي

اعترف بول ميرسون مهاجم أرسنال السابق أنه مندهش من التعاقد مع توماس بارتي لاعب الوسط مقابل فقط 45 مليون جنيه إسترلينيويشعر أنه سيكون صفقة رابحة للنادي اللندني المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف ميرسون، الذي يعمل كمحلل تلفزيوني، أن اللاعب الغاني البالغ عمره 27 عاما، والمنضم من أتلتيكو مدريد، سيضيف الانضباط والقوة لناديه الجديد، وقال ميرسون، الذي لعب لأرسنال خلال الفترة 1985-1997، لشبكة "سكاي سبورتس": أعتقد أن توماس بارتي من طراز رفيع، لقد اندهشت وفوجئت تماما بانتقاله مقابل 45 مليون جنيه، ولا أعتقد أن هذا المبلغ كبير على لاعب بإمكاناته، سيكون عنصر الانضباط من ضمن الأمور التي سيجلبها للنادي. أتلتيكو مدريد من أكثر الفرق انضباطا في أوروبا وهو سيضيف ذلك، أعتقد أنه سيكون صفقة ناجحة.



وعزز أرسنال صفوفه هذا الصيف وتعاقد أيضا مع ويليان وبابلو ماري وسيدريك سواريز وغابرييل ماغالايس وداني سيبايوس وسيحاول إنهاء المسابقة في مركز أفضل من الثامن الذي احتله الموسم الماضي.