آيندهوفن يضم ماريو غوتزه بعقد يمتد لموسمين

نجح ماريو غوتزه، بطل كأس العالم 2014 لكرة القدم، في الانضمام إلى فريق جديد أخيرا، حيث أعلن نادي آيندهوفن الهولندي صباح الأربعاء التعاقد معه لمدة عامين.

واستطاع غوتزه (28 عاماً) الانضمام إلى آيندهوفن بعد غلق سوق الانتقالات مساء الاثنين، نظرا لأنه لم يكن مرتبطاً بأي عقد، وذلك بعد عدم تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان غوتزه قد سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لكأس العالم 2014 على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو، لكنه عانى في الأعوام التالية ولم يستعد بريقه حتى بعد الرحيل عن بايرن ميونخ والعودة إلى بوروسيا دورتموند، كما واجه مشكلات صحية.

وقليلا ما شارك غوتزه تحت قيادة لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند خلال الموسم الماضي، وقرر دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني عدم تجديد العقد معه.